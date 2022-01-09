محافظ كفرالشيخ يتابع جهود مديرية التضامن الاجتماعى لدور رعاية الأيتام

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تلقى تقريراً عن جهود مديرية التضامن الاجتماعى لدوررعاية الأيتام مشدداً على تقديم الرعاية الازمه لهم، باشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى،ايمان بدرى، مسؤل المؤسسات بإدارة التضامن الاجتماعى. مشدداً على ضرورة التعاون الكامل للجهات التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الرعاية للأيتام وجميع الحالات الاجتماعية.

أكد اللواءجمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل علي توفير سبل الدعم والرعاية لهؤلاء الفئة والاهتمام بهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، داعياً المجتمع إلى المشاركة في الاهتمام بهؤلاء الأطفال.

وتوجه المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، الى مؤسسة دار الحنان لرعاية اليتيمات للتأكد من جودة العمل والرعاية الكاملة للفتيات والالتزام الكامل من جميع العاملين بحسن معاملة الفتيات ورعايتهم، كما تفقد المطبخ، وغرف الإعاشة ومخزن الأطعمة، موضحاً أن هناك اهتمام كبير من الدولة لكافة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية سواء الأيتام أو الفتيات القاصرات، وتسعي إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة لخلق مناخ ملائم لهم، والعمل على دمجهم فى المجتمع لتجنيبهم كافة المظاهر السلبية. مشيدا بالمستوى المتميز للمؤسسة، وحسن رعايتهم للنزلاء.