محافظ بورسعيد يتابع العمل بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخلها، رافقة خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول إدارة ومنظومة العمل داخل الشبكة وكيفية التواصل السريع مع مختلف الجهات لسرعة احتواء الأزمات فى أسرع وقت، وذلك بعد أن شهدت الشبكة أعمال تطوير على أعلى مستوى وأصبحت نموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية.

و تهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة.

كما تهدف أيضاً إلي دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء.

وتربط الشبكة، كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.



المحافظ بالشبكة الموحدة