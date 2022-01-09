اليوم السابع
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مجلس نادى "قضايا الدولة" يجتمع بمجس الصيد لبحث سبل التعاون المشترك

الأحد، 09 يناير 2022 09:03 م
مجلس نادى "قضايا الدولة" يجتمع بمجس الصيد لبحث سبل التعاون المشترك مجلس نادى قضايا الدولة أثناء تسليم درع تذكارى لرئيس نادى الصيد
كتب محمد إبراهيم

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استقبل مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، وفدا من نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي بمقر النادي في الدقي، لمناقشة سبل التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة وتقديم أنشطة وخدمات تليق بأعضاء الناديين.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، أن اللقاء شهد تقديم التهنئة لمجلس إدارة نادي الصيد على نيل ثقة الأعضاء ومناقشة سبل التعاون وتبادلا رئيسا الناديين الدروع التذكارية.

وكان في استقبال وفد قضايا الدولة المهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، وهبة ممدوح عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي للنادي.

وضم وفد نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي كلا من المستشار صفي الدين عبد الحميد رئيس النادي، والمستشار أحمد ضياء أمين الصندوق، والمستشار محمد عبد اللطيف والمستشار مصطفي الأنصاري أعضاء مجلس الإدارة.

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اعضاء مجلس نادى قضايا الدولة الرياضى اثناء تسليم درع تذكارى لرئيس نادى الصيد
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رئيس مجلس نادى قضايا الدولة الرياضى اثناء تسليم درع تذكارى لرئيس نادى الصيد

 


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