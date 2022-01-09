"مافيش صاحب يتصاحب".. ىقاتل صديقه بالشرقية: "طمعت في الموبايل"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"مافيش صاحب يتصاحب"، جملة كتبها سائق على توك توك، وصفت جريمة دارت تفاصيلها في الشرقية، بعدما قتل مواطن صديقه، واعترف المتهم بارتكابه الحادث، طمعا في أموال وهاتف المجني عليه ثم تخلص من جثته في مصرف.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من بعض الأهالى بالعثور على جثة (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) بأحد المصارف المائية بدائرة المركز وإنتشالها بمعرفة الأهالى ، وما قرره والده (سائق - مقيم بذات الناحية) بخروج نجله متجهاً لعمله وعدم عودته.

أسفرت جهود فرق البحث المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بوجود علاقة صداقة بينه والمجنى عليه وعلمه بوجود مبالغ مالية بحوزته فعقد العزم على التخلص منه وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية وهاتفه المحمول ، وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه وتوجها لمسكن صديقهما (عامل - مقيم بذات الناحية) ، وقام بإستعارة الدراجة النارية الخاصة به بزعم توصيل المجنى عليه لمسكنه وحال سيرهما قام بإيقاف الدراجة بزعم تعطلها ولدى قيام المجنى عليه بمحاولة إصلاحها قام بمغافلته وخنقه ، فأودى بحياته وإستولى منه على (مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وألقى جثته بمكان العثور ..كما أرشد المتهم عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية ، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية ).. أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف وقرر بعدم علمه بأنه من متحصلات الواقعة .