اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 02:52 م
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لو هتشترى شبكة خلال يناير.. 5 نصائح اعرفها وأنت رايح سوق الذهب (إنفوجراف)

الأحد، 09 يناير 2022 02:30 م
لو هتشترى شبكة خلال يناير.. 5 نصائح اعرفها وأنت رايح سوق الذهب (إنفوجراف) 5 نصائح اعرفها وأنت رايح سوق الذهب
كتب ـ إسلام سعيد

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إذا كنت ترغب في شراء الذهب خلال يناير 2022 أو كنت من المقبلين على شراء الشبكة، فقد تحدث بعض العوائق أثناء الشراء، نتيجة بعض الاختيارات والتصرفات الخاطئة التي ترفع من تكلفة شراء الشبكة، ولشراء الذهب بسعر مناسب لا يتخطى الميزانية المحددة لديك عليك اتباع النصائح التى يستعرضها الإنفوجراف التالي.
 
لو ناوى على الشراء خلال يناير.. 5 نصائح اعرفها وأنت رايح سوق الذهب
 5 نصائح اعرفها وأنت رايح سوق الذهب
 
- تحديد نوع العيار سواء 18 أو 21 التي ترغب بشرائه.
- تحديد المبلغ المطلوب لشراء الذهب.
- الابتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها بوزن كبير. 
- تجنب شراء الأطقم ذات الأوزان العالية لأنها سترفع التكاليف.
- معرفة متوسط المصنعية الخاصة بالتجار والتي تكون بمتوسط 7 % من الجرام.

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