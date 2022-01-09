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لو ناوى على الشراء خلال يناير.. 5 نصائح اعرفها وأنت رايح سوق الذهب

الأحد، 09 يناير 2022 09:00 ص
لو ناوى على الشراء خلال يناير.. 5 نصائح اعرفها وأنت رايح سوق الذهب ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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إذا كنت ترغب في شراء الذهب خلال يناير 2022 أو كنت من المقبلين على شراء الشبكة، فقد تحدث بعض العوائق أثناء الشراء، نتيجة بعض الاختيارات والتصرفات الخاطئة التي ترفع من تكلفة شراء الشبكة، ولشراء الذهب بسعر مناسب لا يتخطى الميزانية المحددة لديك عليك إتباع التالي.
 
- تحديد نوع العيار سواء 18 أو 21 التي ترغب بشراؤه.
- تحديد المبلغ المطلوب لشراء الذهب.
- الابتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها بوزن كبير. 
- تجنب شراء الأطقم ذات الأوزان العالية لأنها سترفع التكاليف.
- معرفة متوسط المصنعية الخاصة بالتجار والتي تكون بمتوسط 7 % من الجرام.
 
 
 
 
 

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