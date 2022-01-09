اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 07:14 ص
أكرم القصاص
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كينيا ورواندا تقدمان جرعات معززة ضد كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 07:00 ص
كينيا ورواندا تقدمان جرعات معززة ضد كورونا فيروس كورونا
ا ش ا

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بدأت رواندا وكينيا في تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأفراد ، وسط تزايد الإصابات بالجائحة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.
 
وذكرت صحيفة ذا إيست أفريكا أن رواندا وكينيا من بين 130 دولة تنفذ برامج جرعات معززة بعد ظهور متغير فيروس كورونا أوميكرون، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
 
وأصدرت وزارة الصحة الكينية إرشادات محدثة بشأن الجرعات الإضافية من لقاح موديرنا أو أسترازينكيا، وفايزر بعد ستة أشهر من تناول الجرعتين، وتسعى العديد من الحكومات إلى تعزيز الحماية ضد أوميكرون، بعد أن أظهرت الدراسات أن الدورة الأولية من لقاحات كورونا- التي تُعطى عادةً على جرعتين - قد لا تكون كافية لوقف عدوى أوميكرون ومن ثم يحتاجون إلى الحقنة المعززة.
 
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، فإن اللقاح المعزز هو جرعة إضافية تُعطى لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل ولكن انخفضت حمايتهم بمرور الوقت.

كينيا

رواندا

كورونا

اخبار العالم

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