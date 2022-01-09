قلق اوروبى من ظهور متغير "دلتاكرون" فى قبرص مع 25 حالة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أوروبا ينتابها حالة من القلق والخوف بسبب ظهور متغير "دلتاكرون" الذى ظهر فى قبرص، فى الوقت الذى تستمر فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، والذى أدى إلى استمرار وجود متغيرات جديدة أخرها التى تجمع بين دلتا وأوميكرون فى أوروبا.

وقال ليونديوس كوستريكيس، أستاذ علم الأحياء بجامعة قبرص ومدير مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية، للصحيفة الإسبانية، "لقد وجدنا مزيج من متغير دلتا وأميكرون، وحاليا هناك عدوى مشتركة بين متغير دلتا واميكرون".

وأوضح كوستريكيس أن "تم اكتشاف المتغير فى بداية العام فى قبرص حيث يكون الجينوم الخاص بها هو التوقيع الجيني لأوميكرون ودلتا، ويوجد حاليا 25 حالة من الدلتاكرون وأنهم من يثيرون القلق.

وقال: "وجدنا عددا كبيرا من الطفرات الموجودة سابقا فقط في حالات اوميكرون، والتي تختلف عن المتحورات الأخرى، حيث تحتوي على 30 طفرة"، لافتا إلى أنه "تم تحديد 10 من هذه الطفرات في العينات المأخوذة في قبرص".

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا لا تزال تعانى من اوتفاع كبير فى عدد المصابين بكورونا وخاصة بعد انتشار متغير اوميكرون المعرو بأنه سريع اللعدوى ، وقامت العديد من الدول الاوروبية باتباع اجراءات جديدة والتى منها الشهادة الصحية الخضراء ، ومنع الغير ملقحين من دخول المطاعم والحانات ، لعدم انتشار الفيروس.