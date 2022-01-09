قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق التعاون الفني مع ألمانيا

ويصل إجمالي مساهمات ألمانيا في الاتفاق 23.5 مليون يورو، لدعم مشروعات الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، وتعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.