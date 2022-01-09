اليوم السابع
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قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق التعاون الفني مع ألمانيا

الأحد، 09 يناير 2022 09:00 ص
قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق التعاون الفني مع ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع بالقاهرة في 20 مايو 2021.

ويصل إجمالي مساهمات ألمانيا في الاتفاق 23.5 مليون يورو، لدعم مشروعات الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، وتعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

 


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