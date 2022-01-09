فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأوضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له أن سيتم فصل الكهرباء عن مناطق فيلات مجاويش، وخدمات الانتر، ومبارك 6 ، مشروع الفراعين، وذلك اليوم الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.