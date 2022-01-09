اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 12:38 م
أكرم القصاص
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بمنتدى شباب العالم وحياة كريمة..

سياسى ألمانى: مصر أعطت للعالم نموذجا صادقا لتمكين الشباب وحماية الإنسان

الأحد، 09 يناير 2022 12:05 م
سياسى ألمانى: مصر أعطت للعالم نموذجا صادقا لتمكين الشباب وحماية الإنسان منتدى شباب العالم 2022
شرم الشيخ - طلال رسلان

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قال حسين خضر السياسي الألماني من أصل مصري، إن منتدى شباب العالم ينقل الصورة القوية والحقيقية للدولة المصرية لكل دول العالم، وهذا كان واضحا في الإشادات الدولية مثل تقرير الأمم المتحدة. 
 
وأضاف عضو مجلس مدينة هيدن هوزن ونائب رئيس أمانة الهجرة والتنوع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إنه حضر ورشة عمل حياة كريمة بحضور الوزيرة نبيلة مكرم وانبهر بكم الإنجاز الإنساني في المبادرة الرئاسية بعدما تعرف على جوانب كثيرة منها، ويرى أنها النموذج الأمثل للتطبيق في وكل الدول بما يناسبها لحماية الشعوب وتكون مظلة اجتماعية قوية".
 
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وتابع في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": حياة كريمة لم تنقذ الطبقات الفقيرة فقط، ولكن تحمي ملايين الشباب من التطرف بما توفره من عيشة كريمة لأسرهم وتدعم حياتهم اجتماعيا. 
 
وأكد أن كل المشكلات التي يعرضها ويناقشها منتدى شباب العالم تحتاج إلى تضافر كل الدول، فلن تحل مشكلة المناخ مثلا بدولة منفردة بعيدة عن العالم، وهذه أهمية تلك الفعاليات الدولية وهي توحيد الصفوف والرؤى الدولية. 
 
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ووجه السياسي الألماني الشكر لكل الشباب المتطوعين في منتدى شباب العالم وحسن الاستقبال والتنظيم خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا، وهذا تحد أكبر يؤكد نجاح الدولة المصرية في السيطرة على الأمور. 
 
وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بورش عمل على مدار يومي 8 و9 يناير الجاري، وتسلط ورش العمل التحضيرية الضوء على آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية في ضوء أجندة 2063، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة.
 
كما تناقش الورش التحضيرية تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان "حياة كريمة".
 
هذا بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان “MUNHRC”، فيما يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرين وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب في الورشة التحضيرية ”WYF LABS”.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

اخبار مصرية

منتدى الشباب

حياة كريمة

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