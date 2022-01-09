اليوم السابع
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ساكن مقابر المنيا مات ورجع تانى للدنيا.. بيقدم شاى ومياه للناس بالمجان.. لايف

الأحد، 09 يناير 2022 12:15 ص
ساكن مقابر المنيا مات ورجع تانى للدنيا.. بيقدم شاى ومياه للناس بالمجان.. لايف
المنيا-حسن عبد الغفار

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التقى "اليوم السابع"، بعم ناصر حسن ابن محافظة المنيا، الذي عاد من الموت بعد أن دفن حيا ليلة كاملة، ليسكن بعدها مقابر المحافظة، ويفني حياته في تقديم الشاي والماء بالمجان لزوارها. 
 
 
وقال ناصر حسن لـ"اليوم السابع"، إنه دفن حيا ليلة كاملة منذ عدة سنوات، بعد أن تعرض لوعكة صحية أوهمت جميع من حوله أنه قد فارق الحياة، فلم يكن هناك حينها إمكانيات أو أطباء يشخصون المرض، مشيرا إلى أنه فتح باب المقبرة بنفسه وخرج منها بعد ليلة كاملة أصيب فيها بغيبوبة سكر.
 
وتابع أنه يسكن المقابر منذ طفولته، حيث اهتدى لتقديم الماء والشاي بالمجان لزوار المقابر طول أيام الأسبوع وخلال الجنائز، فضلا عن سقيه لمزروعات المقابر يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
 
 

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