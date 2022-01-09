رئيسة تنزانيا تجرى تعديلا وزاريا يشمل العدل والإسكان والصناعة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تجري دولة تنزانيا تعديل حكومى، وأعلنت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن التي تواجه منافسة داخل الحزب الحاكم، عن تعديل حكومي كبير.

وسبق أن أشارت حسن التي أصبحت في مارس 2021 أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا، إلى تعديل وزاري محتمل في وقت سابق من هذا الأسبوع يقصي أعضاء الحكقومة التي تشتبه في انحيازهم إلى منافسيها في الحزب الحاكم.

شمل التعديل خصوصا وزراء العدل والإسكان والصناعة والاستثمار، وفق ما أعلن كبير موظفي رئاسة الجمهورية حسين كاتانجا.

واتهمت الرئيسة في ديسمبر أعضاء في حكومتها بمحاولة تشويه سمعتها.

وارتفع منسوب التوتر مع تقديم رئيس البرلمان جوب ندوجاي استقالته الخميس بعدما اتهم الحكومة بالاقتراض من دول أجنبية بنسب فائدة "مفرطة" وبوضع نفسها موضع "المتسول".

وردت حسن على ندوجان بالقول "لم أكن أتوقع ممن يرأس أحد أركان الدولة أن يقول مثل هذا"، مشددة على أن الحكومة ستستمر في الاقتراض لتمويل مشاريع تنمية.