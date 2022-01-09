دراسة: الزبادى يقلل خطر ارتفاع نسبة السكر فى الدم

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجلة BMC Medicine ، عن أن تناول الزبادي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي إكسبريس".

وأكد البحث الذي ورد في مجلة BMC الطبية أن استهلاك منتجات الألبان الأخرى، إلى جانب الزبادي ، لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

وتعليقًا على الدراسة البحثية، قالت منظمة السكرى البريطانية: " تحتوي منتجات الألبان مثل الزبادي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI)، والذي يخبر الناس ما إذا كان الطعام يرفع نسبة الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة ومع ذلك ، فمن الأفضل اختيار خيار الزبادي قليل الدسم، مع الزبادي اليوناني قليل الدسم."

ذكرت منظمة السكري: "سواء كنا مصابين بالسكري أم لا، نحتاج إلى بعض منتجات الألبان (أو بدائل غير الألبان مثل منتجات الصويا) مثل الحليب والجبن والزبادي كل يوم."

تعتمد هذه التوصية على البروتينات والفيتامينات الموجودة في منتجات الألبان والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قوة العظام والأسنان.

ومع ذلك، يمكن أن تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من الدهون والدهون المشبعة، لذلك يُقترح منتجات "قليلة الدسم".

وأوضحت الجمعية: "قد يجد البالغون والأطفال الأكبر سنًا الذين يستهلكون الكثير من الدهون زيادة في الوزن".

السمنة هي أحد عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري ، مع عوامل الخطر الأخرى:



-التقدم في العمر

-تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري

-ضغط دم مرتفع

-التدخين

سكري الحمل

متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض)

الكسل

النوم المضطرب.

كيفية التحكم في مستويات السكر في الدم



إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تؤثر على مدى شعورك ومقدار الطاقة لديك.

يُنصح الناس باختيار أطعمة مختلفة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية الرئيسية:

-فواكه وخضراوات

-الأطعمة النشوية (مثل المعكرونة / الأرز)

البروتين (مثل الفول / البقول / المكسرات)

منتجات الألبان وبدائلها

الزيوت.

تساهم جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة في نظام غذائي متوازن وصحي.

استهدف طبق قوس قزح، مما يعني أنه يجب أن تحاول تناول فواكه وخضروات ملونة مختلفة لتلقي مجموعة من المعادن والعناصر الغذائية.

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة النشوية ، يمكن للبعض أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة.

لذلك ، تحتاج إلى اختيار الأطعمة النشوية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ، مثل:

-الخبز والحبوب الكاملة

-مكرونة بحبوب القمح الكاملة

-أرز بسمتي كامل القمح أو بني.

عندما يتعلق الأمر بالزيوت والدهن ، اختر الدهون المشبعة الصحية مثل:

-زيت الزيتون

-زيت نباتي

-زيت بذور اللفت.

من الأفضل أيضًا تقليل أي أطعمة غنية بالدهون والملح والسكر ، والتي تشمل:

-بسكويت

-شوكولاتة

-كيك

-سمنة

-مشروبات سكرية.

أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم



تشمل العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم ، وفقًا لـ NHS، ما يلي:

زيادة العطش وجفاف الفم

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

التعب

رؤية مشوشة

فقدان الوزن غير المقصود

الالتهابات المتكررة ، مثل القلاع والتهابات المثانة (التهاب المثانة) والتهابات الجلد

آلام في البطن

الشعور بالمرض

نفس برائحة الفواكه.