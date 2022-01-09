خلية نحل .. شباب متطوعون يقومون على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم

شرم الشيخ محمد السيد

يشارك في إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادي، من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وحرصت كبرى المؤسسات الوطنية والدولية هذا العام على المشاركة في الرعاية الرسمية لمنتدى شباب العالم، حيث يغطى الرعاة الرسميون كافة نفقات المنتدى دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مادية، كما تسعى عدد من المؤسسات الأممية والدولية للعمل كشركاء لمنتدى شباب العالم.

هذا وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وتتولى إدارة منتدى شباب العالم والفرق المنظمة التابعة لها عديد من المسئوليات والمهام، والتي تتنوع ما بين التنظيم، والتسجيل، والعمليات وإدارة الأزمات، والمحتوى، والإنتاج الفني، والإعلام، والعلاقات العامة، واللوجستيات، والفعاليات.

تتولى الفرق المنظمة لمنتدى شباب العالم عديد من المهام، تتضمن قيام فريق متخصص بإدارة خطط العمليات اللوجستية والتنظيمية، وإدارة الأزمات والمواقف الطارئة، وإدارة الخدمات ومراقبة الجودة، وحجز الطيران، وإدارة شبكة التحركات والانتقالات، والإقامة في الفنادق.

كما تعمل الفرق المنظمة على وضع وتحديث نظام التسجيل والموقع الإلكتروني، وفحص طلبات المشاركة في المنتدى، والرد على الاستفسارات وحل المشكلات، هذا بالإضافة إلى إعداد محتوى ورش وجلسات المنتدى، وإعداد الأوراق البحثية ومذكرات المعلومات، فضلًا عن إنتاج مجموعة من الأفلام عن المنتدى، وإصدار الأخبار والبيانات الصحفية.

فيما تجهز فرق المنتدى الفعاليات التي تشمل Startup Vein”"، و“INSPIRE.D”، و"Freedoom.e"، والنصب التذكاري لإحياء الإنسانية. إلى جانب تنظيم عرض فني بمشاركة عارضين من مختلف الجنسيات في مسرح شباب العالم، وإعداد نموذج مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بكل تفاصيله الموضوعية والإجرائية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.