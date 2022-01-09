حتى لو عندك مشاكل هتفضل مسئول قانونا.. حالات عدم العقاب على الجرائم

كتب بهجت أبو ضيف

يقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.

وخلال السطور التالية نوضح الحالات التي لا يسأل الشخص فيها جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها، حسب ما حدد القانون، حيث نصت المادة 61 من قانون العقوبات، أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة، وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى. -المادة 62 لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.