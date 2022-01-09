جهود القوى العاملة بالشرقية خلال عام.. أبرزها تعيين 4543 من ذوى الهمم

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة الشرقية، أن المديرية خلال عام 2021 قدمت العديد من الخدمات لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم العلمية بإلحاقهم بالدورات التدريبية بمركزى التدريب المهنى التابعين للمديرية مشيراً إلى أنه تم إلحاق عدد 9600 صبى ببرنامج التدرج المهنى وإلحاق 2355 مستفيد ببرنامج التدريب التحويلى بالإضافة إلى قياس مستوى المهارة لعدد 23542 مستفيد واستخراج 23542 ترخيص مزاولة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل بالداخل أو الخارج تتناسب مع المهنة الفنية المدونة بتلك الشهادة.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة أن المديرية خلال عام 2021 قدمت العديد من الخدمات فتم التفتيش على 12 شركة ومراجعة واعتماد 1300 عقد عمل بالخارج وكذلك مراجعة 2348 تفويض ووكالة لشركات إلحاق العمالة بالخارج بها 3307 فرصة عمل بالإضافة إلى اعتماد ومراجعة 4141 عقد عمل لدولة الأردن، وفى مجال التشغيل بالداخل تم استخراج عدد ( 83647) شهادة قيد لتوفير 33669 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص .

وقامت المديرية خلال تلك الفترة بتعيين عدد 4543 من متحدى الإعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثمارى فى وظائف مناسبة ومنح تراخيص العمل للأجانب تم استلام 21 ترخيص ومازال تحت البحث بعد إرساله للجهات المختصة لفحص واستلام 64 حالة للتجديد كما تم تجديد (65) رخصه عمل لأجانب واستخراج 19 ترخيص عمل لأول مره ، و عقود عمل لعدد 461 عامل بالمخابز واستخراج بطاقات تأمين صحى لعدد (51) عمال بالإضافة الى اضافة 13مخبز جديد.

وتشكيل عده لجان للتفتيش على عدد 4421 منشأه أسفرت عن تحرير 2841 محضر سلامة و 949 محضر غلق لمنشآت مخالفة ،و لجان للتفتيش على 10912 منشأة أسفرت عن تحرير 2820 محضر للمنشآت المخالفة.

كما تم التفتيش على 11159 منشأة صناعية أسفرت عن تحرير 2432 محضر للمنشآت المخالفة ، فى مجال عمل الطفل قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش على عدد 3389 من المنشآت الصناعية التى يعمل بها اطفال اسفرت عن تحرير 78 محضر للمنشآت المخالفة.

و مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بعمل الأتي: تسجيل عدد 2073 فرد مستوفون الشروط بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ، استخراج عدد 6377 افادة للعمالة غير المنتظمة، صرف بدل رعاية صحية لعدد 59 فرد ،صرف رعاية اجتماعية لعدد 196 مولود و82 منحة زواج و 5 إعانات وفاه، صرف منحة مولد النبى وعيد العمال وعيدى الفطر والأضحى لعدد 11841 مستفيد.