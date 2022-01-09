تهشم سيارات انهارت عليها "سقالات" مول جارى تطويره فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

انهارت "سقالات" مول تجارى قديم جارى تطويره بشارع فلسطين نطاق حى الشرق فى محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على السيارات بالشارع، ما أدى إلى تهشم زجاج عدد من السيارات وتضرر سيارات أخرى.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط المول حرصًا على حياة المواطنين، فى الوقت الذى يبذل رجال المرور جهودًا مكثفة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة ومنع تكدس السيارات بعد غلق الشارع نتيجة سقوط "السقالات".

وجارى تحرك معدات حى الشرق وجهاز الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة لإزالة "السقالات" من الشارع، وإعادة فتح الطريق.



تهشم إحدى السيارات



جانب من تهشم الشيارات



جانب من سقوط السقاله على السيارات



سقوط السقالة على السيارات بالممشى