تهانى الجبالى .. انهيار وبكاء أسرتها فى طنطا بعد وفاتها بكورونا.. فيديو

الغربية - مصطفى عادل

تهانى الجبالى .. خيم الحزن والبكاء وحالة من الانهيار على أسرة المستشارة الراحلة وأهالى مدينة طنطا بعد وفاتها فجر اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ووصل منذ قليل جثمان المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا لمسقط رأسها بمدينة طنطا، وتوافد الأهالى لأداء صلاة الجنازة عليها.

توفيت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

تهانى الجبالى ، تصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

ونعى المصريون، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، عبر الهاشتاج الذى يحمل اسمها، معبرين عن أسفهم لفقدان مصر هذه السيدة التى تمثل قيمة وطنية كبيرة لمواقفها الشجاعة التى ساهمت فى حماية البلاد من أطماع جماعة الإخوان الإرهابية.

وفى نعى المستشارة تهانى الجبالى، قال يوسف محمد، "تهانى الجبالي.. الله يرحمك ويتقبلك من الشهداء، مواقفك لحماية مصر من التنظيم الإرهابى مش هتتنسى، هيحتضنك تراب مصر اللى دافعتى عنه بكل حب.. وإن شاء الله يتقبلك ربنا شهيدة مرض".

وقالت إنجى على، في نعيها للمستشارة الراحلة، "فعلت ما لم يقدر عليه الرجال وانحازت لوطنها، وكان لها دور عظيم فى ثورة 30 يونيو، وكانت لا تخشى فى الحق لومة لائم، ووقفت فى وجه الإخوان بكل قوة لدرجة أنهم عملوا قانون ليعزلوها من المحكمة الدستورية.. رحلت المرأة الحديدية المستشارة العظيمة تهاني الجبالى بوباء الكورونا.. رحمها الله رحمة واسعة".

وأضافت هلا الزينى، في تدوينتها عبر الهاشتاج، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وأسكنها فسيح جناته.. كانت ست عظيمة ولا تخشى فى الحق لومة لائم، وكل مواقفها وطنية، وتصدت لجماعة الإخوان أبان حكمهم.. لن ينسى الوطن مواقفك الوطنية".

كما شارك هانى سالم، في نعى المستشارة الراحلة، وقال: "رحم الله المستشارة تهاني الجبالى القيمة والقامة القضائية، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، وأول قاضية فى مصر المحروسة، بعد مسيرة قضائية حافلة من العطاء فى العمل القضائى، وصاحبة التاريخ المشرف فى السلك القضائى، وعدوة الإخوان الأولى، وصاحبة المواقف الوطنية النبيلة".