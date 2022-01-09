تموين شمال سيناء تعلن الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية التموين بشمال سيناء، الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكه بسوق الجملة بالعريش، وأوضح البيان ان أسعار البطاطس من 6 إلى 7 جنيهات ، والطماطم من 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان العروس من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل الأحمر من 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومى من 5 إلى 6 جنيهات، والفلفل الأحمر من 10 إلى 12 جنيهات.

كما تضمنت قائمة الأسعار الرسمية سعر الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات، والخيار من 6 إلى 10 جنيهات ، والليمون بلدى من 10 إلى 12 جنيهات ، والجزر من 4 إلى 5 جنيهات ، والبسلة من 8 إلى 9 جنيه ، والكرنب من 10 إلى 12 جنيه ، والبطاطا من 3 إلى 4 جنيهات .

كما تم اعلان أسعار الفواكه وتضمنت سعر التفاح 13 إلى 18 جنيه ، والجوافة 8 إلى 10 جنيه ، والكلمنتينا من 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال من 6 إلى 7 جنيهات.