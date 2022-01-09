"تعليم بورسعيد" يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية

بورسعيد - محمد عزام

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد، ومها الدرينى المدير المالى للهيئة، وذلك لمناقشة مستجدات المشروعات التى تنفذها الهيئة بنطاق المحافظة بحضور حاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة.‏

وأكد الدكتور أكرم خلال اللقاء على أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمديرية حتى يتثنى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع ‏المدرجة بالخطة، موجها الشكر لمدير عام الهيئة على التعاون المثمر والدعم الدائم لتعليم بورسعيد.‏

وناقش، سبل تنفيذ المشروعات الجديدة والتى تتضمن إنشاء مبنى إدارى جديد بديوان المديرية ليضم الإدارات التعليمية داخل الديوان وأيضاً خطة ‏أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان بالمبانى التعليمية‎.‎

كما استعرض وكيل الوزارة خطة تطوير مدرسة زيدان سند الأساسية بمنطقة بحر البقر بالتعاون مع شركتى مقاولات هدية لأبناء ‏المنطقة من منطلق الدور المجتمعى للتحالف كخطوة إيجابية للاهتمام بأبناء القرى وضواحى المحافظة.‏

وقال الدكتور أكرم إنه تم وضع خطة مستقبلية للمدارس ذات الكثافات العالية بالمحافظة بهدف التوسع فى إنشاء مبانى إضافية بالمدارس للقضاء على التكدس ‏الطلابى وصولا لتحقيق جودة التعليم.‏