تجديد حبس ربة منزل وزوجها لاتهامهما بقتل والدة الأولى بمنشأة ناصر

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ربة منزل وزوجها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل والدة الأولى وإلقاء جثتها بمكان مجهول في منشأة ناصر.

كانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، قررت حبس ربة منزل، وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل والدة الأولى وإلقاء جثتها بمكان مجهول في منشأة ناصر وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة القتل.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة بإحدى المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبيَّن أن الجثة في حالة تعفن لمرور عدة أيام على الوفاة، ونجحت أجهزة الأمن من خلال التحريات في الكشف عن هوية المتوفاة، وتبيَّن وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.