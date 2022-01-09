تاجر مخدرات بكشف كواليس سقوطه قبل ترويجه 32 ألف قرص مخدر في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه بمنطقة الهرم في الجيزة، وبحوزته 32 ألف قرص مخدر، و1450 أمبول مخدر، عن حيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه من تجار التجزئة في الهرم، ومناطق أخرى بالجيزة.

وذكر المتهم أنه بستخدم سيارة ملاكي للتنقل بين عملائه، وتوصيل المواد المخدرة لهم، بعد التواصل معهم هاتفيا، وأرشد عن مصدر الحصول على المضبوطات.

وقال المتهم إن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته (عدد 32080 قرص مخدر – 1450 أمبول مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.