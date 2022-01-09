اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 02:46 م
أكرم القصاص
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بريطانيا: توجه لخفض مدة عزل مُصاب كورونا من سبعة إلى خمسة أيام

الأحد، 09 يناير 2022 01:47 م
بريطانيا: توجه لخفض مدة عزل مُصاب كورونا من سبعة إلى خمسة أيام كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعرب وزير التعليم البريطاني ناظم زهاوي عن رغبته في خفض المدة الزمنية التي يجب فيها عزل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من سبعة أيام إلى خمسة أيام فقط في "أقرب وقت ممكن".
 
وقال زهاوي- في تصريح، نقلته صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية، على موقعها الإلكترونية، اليوم الأحد، إن هذا التعديل من شأنه أن يساعد على تخفيف الضغوط على المدارس وخدمات الرعاية الصحية الناجمة عن نقص الموظفين.
 
وأضاف وزير التعليم البريطاني أنه على السلطات توخي "الحذر" بشأن خطر زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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