بتكلفة 44 مليار جنيه.. البحيرة تحصل على تطوير 6 مراكز لتنفيذ 8000 مشروع

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات، مشيراً إلى أن البحيرة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة حيث وقع الإختيار على 6 مراكز من أكبر مراكز المحافظة تضم 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع لتنفيذ أكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه وبالتنسيق وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وتابع المحافظ عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء؛-

الوحدة الصحية بقرية البرنسيسة و المجمع الخدمى الزراعى بقرية شلتوت وتوصيل خطوط الصرف الصحى بقرية البرنسيسة بمركز حوش عيسى .

- مركز شباب ابو ركبة، تشطيب مجمع خدمات آدم ، رفع كفاءة مدرسة رزق درويش بزاوية صقر، إنشاء محطة محولات كهرباء مريوط بكوم حفين ، محطة المعالجة الرئيسية بخليج العويرى بمركز ابو المطامير.

-المجمع الخدمى والزراعى ، و رفع كفاءة الوحدة الصحية بكوم النوام، توسعة مدرسة المختار، تطوير مركز شباب سيدى غازى ، مد خط مياة الشرب بطول 6 كم وبقطر 12 بوصة من سيدى غازى للحاجر بمركز كفر الدوار.

- مدرسة قافلة ، المركز الطبى ، والمجمع الخدمى و الزراعى بقرية النخلة البحرية ، مدرسة الروضة بقرية بلقطر ومركز شباب الزينى و الوحدة الصحية بقرية بطورس بمركز ابو حمص .