انهيار سلم داخلى بمنزل من طابقين دون حدوث إصابات بشرية في المنشأة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج انهيار سلم بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة " 100 " متر، ملك مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بين قاطنى المنزل.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بحدوث انهيار لسلم منزل بدائرة مركز المنشأة دون حدوث إصابات، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة التى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدى إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بانهيار سلم بمنزل دائرة مركز المنشأة تبين أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة " 100 " متر ملك المدعو بساده ح ع ع 49 سنة عامل تقطنه والدته المدعوة سميعة ع 80 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتبين انهيار سلم المنزل بالطابق الأول دون حدوث إصابات.

تم إخلاء المنزل من قاطنته وعمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وبسؤال مالك المنزل المذكور بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.