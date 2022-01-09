انقطاع المياه عن مدينة ملوى بسبب كسر ماسورة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة المنيا، عن انقطاع المياه عن مدينة ملوى نتيجة حدوث كسر ماسورة مياه بمحطة جنوب مدينة ملوى، فيما يتم حاليا عملية الإصلاح بمعرفة المختصين، وقد تم توفير 4 سيارات مياه شرب نظيفة عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.

وفى سياق آخر، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية لعودة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية داخل شوارع المدينة، وكذلك متابعة تنفيذ أعمال رفع آثار الأمطار وتمهيد شوارع مدينة ملوى، والتعامل مع الموقف الحالى واثناء وبعد هطول الامطار، حرصا على سلامة وامن المواطنين وخلق سيولة مرورية. ومن جانبه أكد محمد عبدالغنى نائب رئيس المركز والمدينة، على استمرار اعمال النظافة وتمهيد الشوارع بالجليدر بحى شرق مدينة ملوى، وكذلك متابعة وازالة الإشغالات بشارع المجيدى، وذلك بحضور سيد طه مدير الإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات، تنوعت مابين، اشغال طريق، بائع متجول.

وأكد رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات فى إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.