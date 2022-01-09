"اليونيسف" من منتدى شباب العالم: مبادرة حياة كريمة نموذجا ناجحا محليا وعالميا

كتبت : هند المغربي

قال فظلول حقي نائب ممثل اليونيسف في مصر إن مبادرة "حياة كريمة" تتميز بطابعها الشمولي، ودعا إلى اﻻستفادة منها في التجارب التنموية في الدول الأخرى، مؤكدا إنها "مبادرة متفردة لأنها تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وأيضاً تحظى بدعم من القيادة على أعلى مستوى."

جاء ذلك على خلفية مشاركة ممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في الجلسات على هامش منتدى شباب العالم الذي يعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتين إلى أن النتائج المميزة للمبادرة جعلت الأمم المتحدة تعتبرها من النماذج الناجحة التي تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



غادة مكادى

ومن جانبها، قالت د. غادة مكادي مدير عام الشراكات ومشروع "شباب بلد" باليونيسف "إن (حياة كريمة) أكثر من مجرد مبادرة.. هي حراك مجتمعي شامل لأطراف عديدة من المجتمع، وخاصة الشباب، وفق بيان يونيسف.

وأضافت أن "المبادرة حققت نجاحاً محلياً وعالمياً كنموذج مستدام للتنمية ولذلك اعتبرتها الأمم المتحدة من النماذج الناجحة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة."

وأوضحت المسؤولة الأممية إن المبادرة كانت فكرة بدأت بحوالي 300 قرية وكان البعض يعتبره تحدياً، لكنها تشمل الآن ما يزيد عن 4 آﻻف قرية.

وذكرت أن المبادرة تتميز بعنصرين يدعمان نجاحها، أولهما الوصول لحوالي 20 ألف شاب يؤمنون بالقضية، والآخر هو القيادة التي تؤمن بها مشيرة إلى إمكانية تصدير التجربة إلى بلاد عديدة.



نيفين دوس

ومن جانبها، قالت د. نيفين دوس مدير برنامج الصحة باليونيسف إن مبادرة "حياة كريمة" أتاحت الشباب أن يكونوا متطوعين فاعلين في قطاعات عدة مشيرة إلى أن المبادرة التي أطلقت في يناير 2019 استمرت رغم تحديات جائحة كورونا مضيفة أن المبادرة تتيح تنسيقاً جامعاً بين جهات مختلفة.