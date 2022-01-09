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اليونيدو من منتدى شباب العالم : حياة كريمة تعكس جهود التقدم نحو التنمية بمصر

الأحد، 09 يناير 2022 10:19 ص
اليونيدو من منتدى شباب العالم : حياة كريمة تعكس جهود التقدم نحو التنمية بمصر النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم
كتبت : هند المغربي

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قال أحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " أن مبادرة حياة كريمة والتمويلات التنموية متماشية مع كافة الأهداف الأممية 2030 مما يعكس جهود التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال الشراكات الدولية

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل حياة كريمة ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا عن المنظمة الأممية وتناولت الورشة جهود الحكومة المصرية والمجتمع الدولي في تطوير القرى الأكثر فقرا

جاء ذلك خلال انطلاق  فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بداية من الاثنين الموافق 10 يناير ويستمر حتى الخميس الموافق 13 يناير 2022، وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون".

تضم التقنيات غير المسبوقة روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما قامت إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.

 


حياة كريمة

منتدى شباب العالم

النسخة الرابعة

الأمم المتحدة

اليونيدو

احمد رزق

التنمية المستدامة

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