المشدد 15 سنة لتشكيل عصابى سرق ماشية تحت تهديد السلاح فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقى، وعضوية كل من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد علم الدين، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة لسرقتهم ماشية تحت تهديد السلاح.

وتعود القضية رقم 114 لسنة 2021 جنايات الجنوب أول، والمقيدة برقم 908 لسنة 2021 جنايات كلى بورسعيد، إلى يوم 9 يناير عام 2021، باتهام 6 أشخاص بسرقة الماشية المملوكة لمواطن جنوب بورسعيد، حال تواجده ليلا بالمزرعة بأن أشهروا فى وجهه سلاحًا آليًا وقاموا بتقييده وشل حركته وسرقة رؤوس الماشية.

وأحال المستشار وليد محمد سيد، المحامى العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التى أصدرت حكمها بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة لسرقتهم ماشية تحت تهديد السلاح.