اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 02:48 م
أكرم القصاص
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المانيا تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة

الأحد، 09 يناير 2022 02:00 م
المانيا تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الأحد، تسجيل 36 ألفا و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و510 آلاف و436 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 113 ألفا و977 حالة، بعد تسجيل 77 حالة وفاة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و581 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

 


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