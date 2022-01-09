اللهم صيباً نافعاً.. الأمطار مستمرة بشوارع الأقصر ليلاً (فيديو)

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، رصد خلاله استمرار هطول الأمطار للمرة الرابعة اليوم الأحد، وذلك بعد يوم غابت فيه الشمس بعد حجبها من الغيوم الكثيفة.

وفى نفس السياق، أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع حالة الطوارئ القصوى تحسباً لهطول أمطار على المدينة والقرى خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد هطول أمطار خفيفة جداً مساء أمس بالمدينة، فيما أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وأكد على أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الإستعداد لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة.

كما كلف محافظ الأقصر، رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد بين كافة الجهات المعنية ومتابعة جاهزية كافة المعدات مع انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي أي بلاغات محتملة وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.