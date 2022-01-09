اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 03:57 م
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القبض على فتاة ابتزت مواطنين بصور ورسائل خادشة بعد تعدد البلاغات في الدقهلية

الأحد، 09 يناير 2022 03:05 م
القبض على فتاة ابتزت مواطنين بصور ورسائل خادشة بعد تعدد البلاغات في الدقهلية مديرية أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على فتاة، كانت تبتز عددا من المواطنين بصور ورسائل خادشة، من أجل الحصول على أموال مقابل وقف نشر الصور.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورد عدد من البلاغات بقسم أول المنصورة وقسم ثان المنصورة وأمام مباحث الإنترنت، بقيام فتاة بابتزازهم وتهديدهم عن طريق الصور وفيديوهات مركبة وتهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى كل أقارب الضحية، وتبين أن المتهمة تختار المواطنين أصحاب المناصب الرفيعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، بمشاركة ضباط مباحث الإنترنت، وتم التوصل إلى شخصية المتهمة، وتحديد مكان الرسائل الصادر منها التهديدات.

وتم عمل عدة أكمنة لها وتم إلقاء القبض عليها، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة فى التهديد وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم ثان المنصورة، وتبلغ من العمر 36 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


الدقهليه

اخبار الحوادث

ضبط فتاة تبتز مواطنين بالمنصورة

قسم ثان المنصورة

ابتزاز الانترنت

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