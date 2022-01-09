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الجريدة الرسمية تنشر قرارات عمومية الجمعية التعاونية الزراعية للتسويق بالإسماعيلية

الأحد، 09 يناير 2022 05:20 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارات عمومية الجمعية التعاونية الزراعية للتسويق بالإسماعيلية الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 6 ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق الخضر والفاكهة والبطاطس والزهور والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الإسماعيلية، المشهرة برقم 199 الصادر بتاريخ 29/8/1981.
 
وقررت الجمعية والمنعقدة قانونا يوم الإثنين 20/12/2021، تعديل المادة 33 من لائحة النظام الداخلي للجمعية، ونص تعديل المادة 33، على أن يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات يتكون من 15 عضوا، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة، طبقا لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة.
 
وتمثل المراكز الإدارية بالمحافظة بـ3 أعضاء في جمعيات مركز أبو صوير، و3 أعضاء في جمعيات مركز القنطرة غرب، و3 أعضاء في جمعيات مركز فايد، و3 أعضاء بجمعيات مركز الإسماعيلية، وعضوين في جمعيات مركز القصاصين، وعضو واحد في جمعيات مركز التل الكبير.
 
 
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الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

وزارة الزراعة

الاسماعيلية

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