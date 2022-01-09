الأولى فى أوروبا والـ7 عالميا.. وفيات كورونا ببريطانيا تتجاوز الـ 150 ألفا

كتبت ريم عبد الحميد

أصبحت بريطانيا أول دولة فى أوروبا وسابع دولة فى العالم يتجاوز عدد وفيات كورونا بها حاجز الـ 150 ألفا، بحسب ما أظهرت أرقام الحكومة البريطانية.

وقالت صحيفة الجارديان إن أكثر من 150 ألف شخص ماتوا جراء الإصابة بكورونا منذ بداية الوباء، كما أصبحت بريطانيا سابع دولة فى العالم تتجاوز هذا المعلم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك وبيرو.

وجاء هذا بعد تسجيل 313 وفاة إضافية، ليصبح إجمالى عدد ضحايا الوباء فى المملكة المتحدة 150.057 ماتوا بعد 28 يوما من تبين إصابتهم بكورونا.

إلا أن أرقام أخرى نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أظهر أن هناك 174 ألف وفاة مسجلة فى بريطانية ورد فيها ذكر فيروس كورونا فى شهادة الوفاة.

وتقول الجارديان إنه فى الأيام السبعة الماضية، مات 1271 شخص، فى ارتفاع نسبته 38% عن الأسبوع السابق.

ويأتى هذا مع تسجيل 146.390 إصابة كورونا أمس السبت، ليصبح إجمالى عدد الإصابات منذ بداية الوباء 14 مليون و333 ألف و794.

وكانت بريطانيا قد أصبحت فى يناير الماضى أول دولة فى أوروبا يتجاوز عدد الوفيات بها حاجز الـ 100 ألف. وفى حين أن الموجة الأخيرة من الوباء التى تسبب فيها متغير أوميكرون، لا تؤدى إلى ارتفاع فى الوفيات مثلما كان الحال فى الموجات السابقة، إلا أن المستشفيات تواجه ضغوطا متزايدة مع ارتفع حالات الاستشفاء وغيابات العاملين المرتبطة بكوفيد.

وفى الأسبوع الماضى، أصر رئيس الحكومة البريطانى بوريس جونسون على أن إنجلترا قادرة على التخلص من أكبر موجات كوفيد على الإطلاق دون إغلاق البلاد مجددا، إلا أنه اعترف بأن أجزاء من خدمات الصحة الوطنية ستشعر بضغوط هائلة لفترة مؤقتة.