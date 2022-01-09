إصابة ١١ شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وسحجات، صباح اليوم، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الصالحية الجديدة إتجاه القصاصين أمام شبكة الكهرباء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة الصالحية الجديدة، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الصالحية الجديدة إتجاه القصاصين أمام شبكة الكهرباء، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.