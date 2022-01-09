إسرائيل تسجل 29 ألف حالة كورونا خلال يومين فقط

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة، أنها سجلت أنه 29 ألف إصابة بفيروس كورونا يومي الجمعة والسبت.

وقالت الوزارة وفقا للقناة السابعة الاسرائيلية إنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة الخامسة مساءً، بعد تسجيل 18780 إصابة يوم أمس الجمعة، في أعلى معدل يومي للإصابات يتم تسجيلها منذ تفشي الوباء.

ووفقًا لبيانات الوزارة، ارتفع عدد المصابين بحالة حرجة من 103 إلى 172 مصابًا في غضون أسبوع.

وسجلت إسرائيل 1463200 إصابة و8259 حالة وفاة منذ بدء رصد الوباء في مارس 2020. ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 106107 آلاف حالة.