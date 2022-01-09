اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إستونيا تدعو الناتو بالتمسك بموقفه إزاء المطالب الروسية

الأحد، 09 يناير 2022 03:00 ص
إستونيا تدعو الناتو بالتمسك بموقفه إزاء المطالب الروسية رئيس استونيا
ا ش ا

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أكدت وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس السبت أنه يتعين على حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، التمسك بموقفه المشترك وعدم تقديم أي حل وسط على الإطلاق بشأن التزامه بالحفاظ على النظام الدولي، بينما يظل منفتحًا في الوقت نفسه على الحوار مع الاتحاد الروسي.
 
ونقلت صحيفة بوستايمز الإستونية عن ليميتس قولها قبل اجتماعات لجنة حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا ومجلس الناتو وروسيا هذا الأسبوع :"بعد اجتماعي مع وزراء خارجية الناتو، اتفقت الدول الأعضاء في الناتو على اتفاق أنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط بشأن المبادئ الأساسية للنظام الدولي، وليس هناك مجال للمفاوضات في مواجهة تهديد القوة الخارجية عندما يتعلق الأمر بأسس الأمن في أوروبا."
 
وتابعت ليميتس في بيان صحفي: "نرى أنه من غير المعقول العودة إلى السياسات القديمة لمناطق النفوذ، ونعتقد أنه من الأهمية أن يكون لكل دولة الحق في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن أسس أمنها".
 

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