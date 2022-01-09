إزالة 70 لوحة مضئية وإاعلان بمراكز ومدن الشرقية بدون ترخيص

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه مديرة إدارة الإعلانات التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة ، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وفى هذا الإطار أوضحت هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه تم رفع و إزالة 70 إعلان مخالف بواقع 11 إعلان بمركز ومدينة فاقوس و 30 إعلان متعامد وبدون ترخيص بمركز ومدينة الحسينية و 23 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و 6 إعلانات بحى أول الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية على متابعته المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات غير المرخصه من الشوارع والميادين وذلك خلال جولاته المفاجئة للتأكد التام من إعادة الشكل الجمالي والحضاري والحفاظ على الهوية البصرية لمراكز ومدن المحافظة.