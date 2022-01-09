إخماد حريق شقة سكنية فى عين شمس دون اصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية، مجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات: