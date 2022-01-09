إخلاء سبيل 3 أطباء في تهمة وفاة طفل بسبب الإهمال بقنا

صابر سعيد

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 3 أطباء، بكفالة مالية، بعد اتهامهم بالإهمال والتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية جراحية.



تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والد طفل، مقيم بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، يتهم 3 أطباء بالتسبب في وفاة نجله أثناء إجراء عملية جراحية.

ونفى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية، أن العملية تمت في مستشفيات الجامعة، مشيرا إلى أن العملية تمت خارج المستشفيات الجامعية.

