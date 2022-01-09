إحالة 82 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية للتحقيق

الدقهليه شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 82 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب، المتغيبين عن العمل للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركز دكرنس خلال الاسبوع الماضي.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية بنطاق مدينة ومركز دكرنس وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 63 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية فى كل من مستشفى الصدر ومستشفى الحميات والمستشفى المركزى والوحدات الصحية بميت السودان واشمون الرمان بمركز دكرنس، وكذا 13 من العاملين بنادى دكرنس الرياضى ومركز شباب ميت مجاهد ومركز شباب اشمون الرمان وايضا عدد 6 من العاملين بالادارة البيطرية والمركز الشامل للخدمات البيطرية بدكرنس.

ووجه محافظ الدقهلية وكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل الواردة بالتقرير بناء على جولة التفتيش والمرور الميدانى خلال الفترة المشار إليها.