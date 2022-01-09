أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم تسجل تحرك محدود لبعض الأصناف

كتب - إسلام سعيد

كشفت البيانات الرسمية لحركة الأسعار في أسواق الجملة، تحرك طفيف في أسعار الجوافة إلى مستويات 7 جنيهات، وكذلك الليمون تحرك إلى 9 جنيهات للكيلو، والرمان إلى مستوى 9 جنيهات، والفراولة سجلت مستوى متوسط عند 7 جنيهات.

وجاء في نشرة أسعار سوق العبور، أن المانجا تشهد طلب محدود عليها وسط تسجيل سعر مرتفع نسبيا إلى 25 جنيها بسبب انتهاء الموسم، وسجل الأناناس 35 جنيها والحرنكش 11 جنيها والكمثري 25 جنيها والخوخ 20 جنيها والافوكاتو 45 جنيها.

أسعار البرتقال البلدي 3 جنيهات والسكري 4 جنيهات وأبو سرة 5 جنيهات واليوسفي 2.5 إلى 4 جنيهات، العنب الأصفر 20 جنيها، العنب الأسود 20 جنيها.

أما عن أسعار الخضروات، فسجل سعر الطماطم من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيهات في سوق الجملة، ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7 جنيهات، والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات.

استقرار الأسعار هذه الفترة يعود لضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، والتراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات وارجعت ذلك إلي أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.

وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو .