اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 04:12 ص
أكرم القصاص
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أرمينيا تسجل حالتين إصابة بأوميكرون وجاكرتا 21 حالة

الأحد، 09 يناير 2022 04:00 ص
أرمينيا تسجل حالتين إصابة بأوميكرون وجاكرتا 21 حالة مستشفى فى ارمينيا
ا ش ا

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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية السبت أنها سجلت حالتين إصابة بمتغير فيروس كورونا " أوميكرون" وكلاهما حالات واردة من الخارج.
 
وأوضحت وكالة أنباء أرمن برس المحلية أن الحالات خضعت لفحص وبائي عند وصولهم إلى أرمينيا حيث تم فحص عينات من الغشاء المخاطي للأنف، ونتيجة لذلك تم اكتشاف متغير أوميكرون.
 
وبالنظر إلى الوضع الوبائي، حثت وزارة الصحة على الاستمرار في اتباع قواعد مكافحة الوباء، والحصول على التطعيم، حيث أنه هو الإجراء الوقائي الأكثر فاعلية ضد كورونا ومتغيراته.
 
وفي سياق متصل، سجلت العاصمة الأندونيسية جاكرتا، 21 حالة إصابة بأميكرون ليرتفع إجمالي الإصابات في العاصمة إلى 271 شخصًا من 252 في اليوم السابق.
 
ودعت هيئة الصحة في جاكرتا، الجمهور إلى التحلي بالحذر من إمكانية انتقاله بعد زيادة عدد الإصابات.

ارمينيا

كورونا فى ارمينيا

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