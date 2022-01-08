7 معلومات عن اتهام محمد الأمين بالتعدى على فتيات دار الأيتام والاتجار بالبشر

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا بتفاصيل التحقيقات في بلاغ تقدم به المجلس في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم محمد الامين ، عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، والذي عرض 7 معلومات خاصة بالقضية، وجاءت كالتالي:

1-النيابة العامة تأمر بحبس المتهم محمد الأمين لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة.

2-النيابة : محمد الأمين استغل ضعف الفتيات الايتام للتعدي عليهن جنسيا.

3-أخصائية بالتضامن الاجتماعي تؤكد معاناة الفتيات من عدم الثقة والصدمة والقلق تجاه الأمور الجنسية.

4-النيابة تستمع لشهادة نجدة الطفل ب"القومي للطفولة" بشأن اتهام محمد الأمين بتعدي علي فتيات بدار أيتام يمتلكها.

5-أطباء نفسيون تؤكد معاناة الفتيات من اضطراب سلوكي ونفسي، وتعرضهن للتحرش في الدار.

6-الفتيات تؤكد: المتهم اصطحبنا لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع وطلبه مننا أفعالًا مخلة.

7-النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن.