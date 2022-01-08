كتب محمد جمال

أعلن مصدر طبى عراقى اليوم السبت وفاة محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق سنان الشبيبى، وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية،إن: "الشبيبي وافته المنية هذا اليوم في جنيف بسويسرا".

جدير بالذكر أن /سنان محمد رضا الشبيبي/ ولد في العاصمة العارقية بغداد عام 1941، وهو خبير اقتصادي وشغل منصب محافظ البنك المركزي العراقي، من سبتمبر 2003 إلى أكتوبر 2012.

ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بإصابة 5 جنود إثر اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العاصمة بغداد.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر القول: إن "الجنود الخمسة أصيبوا في منطقة الطارمية شمالي بغداد".



وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل انتحاري، وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد الأوكار شمال بغداد.