جدير بالذكر أن /سنان محمد رضا الشبيبي/ ولد في العاصمة العارقية بغداد عام 1941، وهو خبير اقتصادي وشغل منصب محافظ البنك المركزي العراقي، من سبتمبر 2003 إلى أكتوبر 2012. 