وفاة الأديب الإيرانى المعتقل بكتاش آبتين فى مستشفى السجن بطهران

وكالات

توفى الأديب الإيرانى المعتقل بكتاش آبتين، السبت، داخل مستشفى السجن فى طهران بسبب كورونا، وأصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين، بيانا مقتضبا أعلنت فيه أن الكاتب والشاعر المعتقل، بكتاش آبتين، توفى في مستشفى ساسان بالعاصمة طهران.

وجاء فى البيان: "توفى بكتاش آبتين (1975- 2022)، الشاعر والسينمائى والعضو الدائم والبارز في رابطة الكتاب الإيرانيين الذي ضحى بحياته من أجل الحرية"، وفق وكالة وكالة إرنا الإيرانية.

يشار إلى أن القضاء الإيرانى اتهم آبتين بالعضوية فى رابطة الكتاب الإيرانيين وزيارة قبور السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم بشكل جماعي عام 1988، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، وكان قد تم نقله إلى السجن منذ 26 سبتمبر 2020 في ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران.

ونشر آبتين، المولود في مدينة ري بطهران، دواوين شعرية عدة منذ تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك "الرموش، و"قاموا بخياطة عيني"، و"العزلة"، و"المطرقة الضخمة".

وعانى آبتين من إصابته بفيروس كورونا مرتين في العام الماضي، وتمكنت أسرته في النهاية من الحصول على موافقة من السجن ونقلوه إلى المستشفى في 13 ديسمبرالماضى، ولكنه توفى هناك.