اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 04:02 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية النمسا يدعو القوى السياسية فى كازاخستان الى ضبط النفس

السبت، 08 يناير 2022 03:10 م
وزير خارجية النمسا يدعو القوى السياسية فى كازاخستان الى ضبط النفس وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج
أ ش أ

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دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم، جميع القوى السياسية الفاعلة في كازاخستان إلى ضبط النفس والامتناع عن إشعال المزيد من العنف في البلاد. 


وقال شالينبرج - في تصريح اليوم السبت، إنه يجب دائما احترام الحق في التجمع السلمي، لافتا الى أنه يجب أن تظل المظاهرات سلمية.


وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه الكبير من التطورات في كازاخستان حيث شدد على ضرورة ضمان حقوق المدنيين وأمنهم لافتا الى استعداد الاتحاد لتقديم الدعم في معالجة هذه الأزمة.


وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان قد أعلنت أن عدد المعتقلين في الاضطرابات الحالية ارتفع إلى 4 آلاف و266 بما فيهم مواطنو دول أخرى، وأنه تم ضبط مستودع أسلحة في منطقة جامبيل ومنتجات مسروقة في مبنى خدمة السيارات في ألماتي كبرى مدن كازاخستان، بينما تم اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة المقال كريم ماسيموف بتهمة الخيانة.


وزير خارجية النمسا

النمسا

كازاخستان

ألكسندر شالينبرج

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