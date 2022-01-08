اليوم السابع
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وزيرة التضامن: محمد الأمين حاول التواصل معى بعد إغلاق الدار ورفضت الرد عليه

السبت، 08 يناير 2022 10:35 م
وزيرة التضامن: محمد الأمين حاول التواصل معى بعد إغلاق الدار ورفضت الرد عليه وزيرة التضامن
كتب محمد شرقاوى

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علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، على إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفيتات في دار أيتام تابعة له، مؤكدة:"عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار وهناك إدارة معينة بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية ".
 
وقالت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد ، "الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير الجودة، ووصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، ووصل لي تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحوا بأنهم يتعرضون للتحرش  من أحد المتواجدين بالدار، وأغلقنا الدار بعد التقرير فورا ".
 
وتابعت، "تحركنا بتفاصيل مكثفة عن  المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقرير شامل عن الوقائع من أجل تقديمه للنيابة، وتم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن وتم تسكينهم في دور رعاية أخرى آمنة، مضيفة: محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر".

وزيرة التضامن

محمد الامين

هتك عرض

دار ايتام

احمد موسى

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