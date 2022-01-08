مياه بالبحر الأحمر تبدأ فى اجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن بدء إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف الشركة بداية من اليوم والتابعة للاعلان رقم "2 " لسنة 2020 م.

وأكدت الشركة في بيان لها أن يتم اجراء المقابلات الشخصية لمن اجتازوا الاختبار التحريرى لوظائف الشركة حيث يتم اليوم اجراء المقابلات من خلال لجنه متخصصة برئاسة المهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة وتستمر المقابلات لمدة ثلاثة أيام لجميع الوظائف المعلن عنها من اليوم السبت وحتي الاثنين المقبل .

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن بدأ فعاليات قافلة " كل نقطة بتفرق" بمنطقة الدهار وشارع الاتوبيس بمدينة الغردقة، حيث يتم تنفيذ حملات للتوعية الميدانية وورش عمل للاطفال ومسابقات فنية.

ويشارك بفعاليات القافله مديرية الصحة التي تقوم بتوفير عيادات متنقله للكشف المجاني علي أهالي المنطقة وتوفير العلاج المجاني، والادارة العامه للبيئة بديوان عام المحافظة وجمعية هيبكا ومديرية الزراعه والوحدة المحلية لمدينة الغردقة.